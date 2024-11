OL : Jean-Michel Aulas pointé du doigt dans la crise à l’Olympique Lyonnais !

Emblématique président de l’OL, Jean-Michel Aulas semble avoir réagi de manière timide à la crise financière qui secoue le club cédé à John Textor il y a deux ans. Il est même accusé d’avoir une part de responsabilité dans la situation actuelle de l’Olympique Lyonnais !

L’OL en crise, Jean-Michel Aulas se tient à carreau

Jean-Michel Aulas a cédé l’OL à John Textor en décembre 2022. Il a ensuite été écarté de la présidence du club en mai 2023, soit six mois après la cession au patron d’Eagle Football. L’historique président des Gones était pourtant supposé rester aux commandes de la direction pendant quelques années, afin d’accompagner le nouveau propriétaire, avant son départ définitif.

Surpris par la décision de l’homme d’affaires américain, le dirigeant français s’est retiré de toutes les instances de l’Olympique Lyonnais. Il se consacre désormais à sa fonction de vice-président de la Fédération Française de Football (FFF), en charge du développement du football féminin.

Cette semaine, Jean-Michel Aulas a réagi aux sanctions infligées au club rhodanien par la DNCG. « L’OL est un club merveilleux […]. À la nouvelle équipe de s’écrire un nouveau chapitre de l’histoire du club », a-t-il écrit sur son compte X.

L’ancien patron de l’OL accusé d’avoir mis le club en péril

Vu l’important déficit dans la gestion de John Textor, la situation du club est alarmante ! Le journaliste Jonathan Johnson, spécialiste du football français pour le média américain CBS, pointe du doigt la responsabilité de Jean-Michel Aulas, propriétaire de l’OL pendant 36 ans.

« Aulas mérite un énorme crédit pour avoir bâti Lyon, mais doit aussi assumer une part de responsabilité en ayant laissé s’installer une forme de complaisance avant la vente », a-t-il martelé dans des propos relayés par Foot01.

« Jean-Michel Aulas se distance d’un éventuel retour, se concentrant sur le football féminin qu’il a toujours défendu. Il avait d’ailleurs fait de l’OL féminin une équipe plus puissante que celle masculine à Lyon. Pourtant, ce fut l’un des premiers joyaux que John Textor a vendu à son arrivée. Aulas a fait de l’Olympique Lyonnais quelque chose de grand et de respecté en France et en Europe, mais il s’est aussi trop accroché à son poste, alors qu’une approche plus novatrice aurait permis aux Gones d’évoluer et d’éviter le scénario actuel », a commenté le journaliste.