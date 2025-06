Mercato OL : Clap de fin sur une piste attribuée à Lyon

Alors que l’OL est contraint d’attendre son passage à la DNCG avant de lancer son mercato, un prétendu intérêt du club rhodanien pour un défenseur suédois est douché.

Mercato : L’intérêt de l’OL pour Eric Smith révélé

La Direction de l’OL doit passer son audition à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) le 24 juin prochain. John Textor attend impatiemment ce rendez-vous crucial avant de lancer véritablement le mercato estival de son équipe.

Dans cette attente, des pistes sont attribuées à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien aurait l’intention de recruter le gardien de but Matt Turner et le milieu de terrain Danilo de Nottingham Forest. Un deal entre le président du club de Premier League, Evangelos Marinakis, et son homologue de Lyon, John Textor, est évoqué.

Une autre piste menant vers Eric Smith du FC St. Pauli en Bundesliga est aussi révélée par Expressen et confirmée par Foot Mercato. L’OL aurait des vues sur l’imposant joueur suédois (1,92 m) en fin de contrat le 30 juin. Polyvalent, il peut jouer en défense centrale ou en position de milieu défensif.

Arrivé en Allemagne en juillet 2021 en provenance de La Gantoise (Belgique), Eric Smith est devenu un joueur clé du club allemand. Il a été titulaire 32 fois en autant de matchs disputés en championnat la saison dernière. Il a même récupéré du brassard de capitaine lors des 5 derniers matchs. Selon Transfermarkt, la valeur du suédois est estimée à 5 M€.

Aucun contact entre le défenseur suédois et l’Olympique Lyonnais

Cependant, le site internet Olympique et Lyonnais croit savoir que le club rhodanien ne s’intéresse pas du tout au joueur du FC St. Pauli. Le média spécialisé dément en effet la rumeur sur l’intérêt de l’OL, qui selon lui « n’a en réalité aucun attrait pour le footballeur de 28 ans ». Cette source indique par conséquent que Lyon n’a donc établi aucun contact avec Eric Smith à ce jour.