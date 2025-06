Avant Rodrigo Mora, le PSG signe un phénomène luxembourgeois

En attendant de boucler le transfert de Rodrigo Mora avec le FC Porto, le PSG serait sur le point d’officialiser la signature d’un phénomène luxembourgeois. Explications.

Mercato : Un jeune talent du FC Metz arrive au PSG !

Bien avancé pour recruter Rodrigo Mora (18 ans, FC Porto) et Ilya Zabarnyi (22 ans, Bournemouth), le PSG pousse également pour mettre la main sur d’autres jeunes talents prometteurs durant ce mercato estival. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient d’ores et déjà bouclé la signature d’un espoir luxembourgeois évoluant dans le championnat français.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG tranche pour un indésirable de Luis Enrique

À voir Coup dur pour l’OM : Noa Lang vers un club inattendu !

En effet, selon les informations du journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe, « Fabio Domingos (2007, ailier) quitte le FC Metz et va rejoindre le Paris Saint-Germain où il évoluera dans un premier temps avec le groupe Espoirs. » En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, l’attaquant de 17 ans s’apprête à rejoindre le vivier de nouveaux talents comme Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye.

En août 2024, Fabio Domingos Monteiro s’était fait remarquer en inscrivant un but avec les U19 du FC Metz lors d’une victoire en amical face à leurs homologues du PSG (2-1). À l’issue du mois de juin, son contrat avec le club grenat sera expiré et il intègrera le pôle Espoir du PSG aux côtés d’autres talents en devenir pour tenter d’intégrer l’équipe première dirigée par Luis Enrique. Fabio Domingos (2007, ailier) quitte le FC Metz et va rejoindre le Paris Saint-Germain où il évoluera dans un premier temps avec le groupe Espoirs #Mercato— Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 16, 2025

Après plusieurs années passées dans le centre de formation du FC Metz, Fabio Domingos est donc sur le point de connaitre un véritable tremplin pour sa carrière. Décrit comme un ailier offensif, Domingos dispose d’un bon gabarit, un pied droit précis et une belle capacité à déstabiliser les défenses adverses .

Lisez aussi : Mercato : Le Real menace le PSG, Luis Enrique riposte !

Ces qualités lui ont valu une place régulière au sein des U19 nationaux du FC Metz, tout en arborant la sélection U19 du Luxembourg. Ce recrutement offre au PSG une nouvelle solution d’avenir dans un groupe où les jeunes percent de plus sous les ordres de Luis Enrique. Cette signature tranche pour sa jeunesse et le fort potentiel affiché jusqu’à présent.

À voir Mercato : Le Real menace le PSG, Luis Enrique riposte !