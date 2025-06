Mercato ASSE : Une signature actée avant Jaber (Officiel)

En attendant l’officialisation de la signature de Mahmoud Jaber, l’ASSE s’est offert une belle signature en interne en défense.

Mercato : L’ASSE offre un contrat professionnel à Kévin Pedro

La signature de la première recrue estivale de l’ASSE, Mahmoud Jaber, est attendue. Il devrait rejoindre Irvin Cardona et Maxime Bernauer dont les options d’achat ont été levées.

Pour l’heure, le club stéphanois s’est renforcé en interne en offrant un premier contrat professionnel à Kévin Pedro, un imposant joueur de la réserve stéphanoise. Il s’est réengagé avec les Verts pour trois saisons, soit jusqu’en 2028.

Ayant pris part à la préparation estivale en 2024 avec l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, le défenseur de 19 ans avait même disputé 9 minutes de jeu lors de la 1re journée de Ligue 1 la saison dernière. Il avait ensuite figuré dans le groupe de l’AS Saint-Etienne contre Marseille, Toulouse et Reims en décembre et début janvier. Il avait aussi disputé le 5e tour de la Coupe de France contre l’OM en entier. 💚 Kévin Pedro (19 ans) passe professionnel !



Kévin Pedro : « Ce premier contrat professionnel était un rêve »

Kévin Pedro se réjouit de franchir un nouveau cap au sein de son club formateur. « Je suis fier et heureux, car ce premier contrat professionnel était un rêve à mon arrivée ici plus jeune », a-t-il déclaré. « C’est le franchissement d’une première étape que je valide dans un grand club avec une grande histoire. J’aborde la saison qui arrive avec l’envie de beaucoup jouer. J’ai pu côtoyer les professionnels ces derniers mois, je suis impatient d’effectuer la préparation avec eux », a-t-il indiqué ensuite.

Directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin se félicite aussi de la signature de cette pépite de l’académie stéphanoise. « On est contents que Kevin signe ce premier contrat professionnel, qui arrive dans la foulée d’un contrat stagiaire. Ce contrat symbolise la confiance qu’on lui porte, c’est une récompense pour son travail, son sérieux et bien sûr son potentiel », a-t-il confié.