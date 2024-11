Éric Roy après ASM 3-2 SB29 : « Le bilan n’est clairement pas satisfaisant »

Ce vendredi soir, le Stade Brestois a subi une deuxième défaite consécutive en Ligue 1, s’inclinant 3-2 face à l’AS Monaco. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Éric Roy n’a pas caché sa déception.

Une entrée de match ratée pour Brest

Après une défaite (1-3) contre le Montpellier HSC lors de la 11e journée, le Stade Brestois espérait se relancer avant un déplacement compliqué à Barcelone la semaine prochaine. Cependant, le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. Les Bretons ont encaissé deux buts dans les 20 premières minutes, mettant en péril leurs chances dès le début de la rencontre.

« Je pense que nous avons été encore trop tendres dans les 20 premières minutes. Quand tu dois marquer trois buts pour espérer gagner, c’est forcément compliqué », a regretté Éric Roy lors de son intervention face à la presse.

#ASMSB29⌚ 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 | C'est terminé au stade Louis II… Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, les Brestois ont essayé de revenir au score mais c'est Monaco qui s'impose finalement 3 à 2… pic.twitter.com/5KuvUAClhi — Stade Brestois 29 (@SB29) November 22, 2024

Une réaction insuffisante en seconde période

Malgré une meilleure prestation après la pause, le SB29 n’a pas su renverser la situation. À la 56e minute, Abdallah Sima a réduit l’écart (1-2), redonnant de l’espoir à son équipe. Mais une contre-attaque bien menée par l’AS Monaco a permis aux Monégasques d’inscrire un troisième but. Dans les derniers instants du match, Ludovic Ajorque a ajouté un second but pour Brest (3-2), mais il était déjà trop tard pour espérer un retournement de situation.

« Nous avons montré notre véritable visage en seconde période. Malheureusement, nous ressortons toujours de ces matches avec beaucoup de frustration », a poursuivi Éric Roy, avant d’ajouter : « Le bilan n’est clairement pas satisfaisant. Il va falloir batailler cette saison, mais il n’y a rien de déshonorant dans cet effort. »

Avec cette nouvelle défaite, le Stade Brestois glisse provisoirement à la 12e place de Ligue 1. L’équipe devra impérativement se ressaisir pour éviter une spirale négative dans les prochaines semaines.