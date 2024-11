Bombe à l’OM : Un proche de Paul Pogba annonce son arrivée

Récemment libéré par la Juventus Turin, Paul Pogba attend impatiemment l’ouverture du mercato hivernal pour se relancer dans un nouveau club. Mais selon l’un de ses proches, il pourrait débarquer à l’OM.

Mercato : Paul Pogba de plus en plus proche de l’OM ?

Un nouvel épisode vient s’écrire dans le feuilleton Paul Pogba. Depuis la récente résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, le milieu de terrain français est l’objet de nombreuses spéculations. Et parmi les pistes les plus évoquées, celle menant à l’Olympique de Marseille revient en force. Adil Rami, ancien défenseur marseillais et ami proche de Paul Pogba, a confirmé lors d’un live Twitch que la possible arrivée du Champion du monde 2018 était sérieuse.

« Pogba ? Un grand joueur ! Les rumeurs disent que tu t’apprêtes à rejoindre l’Olympique de Marseille », a lancé l’ancien international français, qui se réjouit déjà de ce renfort impressionnant pour l’équipe de Roberto De Zerbi. « Si c’est vrai, je suis très heureux. Cette équipe a besoin d’un peu plus de caractère », a ajouté l’homme de 38 ans.

Si l’arrivée de Pogba à Marseille se concrétise, elle serait un véritable coup de maître pour le club phocéen. Le milieu de terrain français apporterait son expérience, sa technique et sa vision du jeu. Et aux dernières nouvelles, les planètes s’aligneraient bel et bien dans ce sens.

Paul Pogba fait de la Ligue 1 sa priorité pour cet hiver

Annoncé un peu partout depuis la fin de son aventure avec la Juventus Turin, Paul Pogba aurait pris une décision forte concernant sa prochaine destination. En effet, selon les informations de TuttoJuve, le natif de Lagny-sur-Marne aurait déjà entamé des discussions avec son entourage concernant son avenir. À 31 ans, Pogba souhaiterait rejoindre un club de premier plan et aurait fait de la Ligue 1 sa priorité.

L’OM, ambitieux et en quête d’un renfort de poids au milieu de terrain, pourrait parfaitement correspondre au profil de Pogba. Si l’intérêt de l’OM pour Pogba est avéré, le club phocéen devra faire face à une concurrence européenne. D’autres grands clubs pourraient tenter leur chance pour attirer l’international français. Cependant, la proximité culturelle et sportive avec la France ainsi que l’engouement que susciterait son arrivée à Marseille placent l’Olympique de Marseille en position de force dans ce dossier.