La mauvaise passe que traverse Gianluigi Donnarumma ne laisse personne indifférent. L'ancien international français, Adil Rami, a aussi pris la parole pour prendre la défense de l'Italien.

PSG : Adil Rami s’inquiète pour Donnarumma

Très critiqué ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma est une fois encore passé à côté de son match dans les buts du Paris Saint-Germain. Son expulsion contre Le Havre n'a fait qu'en rajouter une couche et remet en cause son statut au club. Visiblement mal à l'aise balle au pied, le gardien de but italien a vu son remplaçant, Arnau Tenas, réussir dans un domaine où il est moins performant. L'Espagnol a livré une performance saluée par tout le vestiaire au point de mettre la pression sur le vainqueur de l'Euro 2020, selon Adil Rami.

Prenant la parole pour évoquer la situation de l'ancien du Milan AC, il tente de prendre la défense de Donnarumma, qui reste « l'un des meilleurs au monde. Il a quand même ses qualités ». Malheureusement, les images de la célébration d'Arnau Tenas comme le héros du succès parisien contre Le Havre ne sont pas de nature à l'aider selon Adil Rami. « On pense au jeune gardien, c'est bien. Mais Donnarumma, quand il voit ces images, ça doit être très, très dur », regrette le champion du monde 2018.

Luis Enrique soutien Donnarumma

Si le monde lui tombe dessus actuellement, Gianluigi Donnarumma a toujours le soutien de son entraîneur. Luis Enrique n'a pas manqué l'occasion de lui renouveler toute sa confiance et ne blâme pas l'international italien. « C’est une erreur avec la ligne des défenseurs », a fait savoir l'Espagnol pour dédouaner son dernier rempart.