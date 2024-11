Après Luis Enrique, dont la prolongation serait déjà signée, le PSG veut également blinder une autre figure de premier plan de son nouveau projet. Nasser Al-Khelaïfi ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à l’endroit de ce collaborateur.

Mercato : Le PSG veut garder son duo Luis Enrique – Luis Campos

Nommé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a déjà prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, bien que le Paris Saint-Germain n’ait pas encore officialisé la bonne nouvelle. Selon plusieurs sources proches du PSG, les négociations se poursuivent avec le conseiller football, Luis Campos, afin que lui aussi poursuive l’aventure dans la capitale.

Mais récemment, la presse anglaise a annoncé un intérêt d’Arsenal pour le dirigeant portugais. Face aux rumeurs de plus en plus récurrentes, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à réaffirmer sa confiance envers le duo formé par Luis Enrique et Luis Campos.

Au micro de RMC Sport, le président du PSG a notamment déclaré : « même en cas de non-qualification au prochain tour de la Ligue des Champions, rien ne changera. Je l’ai déjà dit, nous avons une grande confiance en notre entraîneur. Il réalise un excellent travail en collaboration avec Luis Campos. »

Alors que le contrat du Portugais arrive à expiration le 30 juin prochain, Al-Khelaïfi espère le voir prolonger prochainement. « Vont-ils prolonger ? J’en suis convaincu », a ajouté le dirigeant qatari. Toutefois, le silence de Luis Campos et les rumeurs persistantes d’un intérêt d’Arsenal sèment le doute sur son avenir à Paris.

Depuis son arrivée, le Portugais a profondément transformé le recrutement parisien, mais certaines recrues n’ont pas donné les résultats escomptés. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi est certain de tenir un diamant avec Luis Campos.

Nasser Al-Khelaïfi adoube complètement Luis Campos

Considéré par Nasser Al-Khelaïfi comme « le meilleur au monde », Luis Campos pourrait bien prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2022, le directeur sportif portugais a rapidement fait ses preuves en contribuant à renforcer l’effectif parisien. Lors de l’inauguration du Campus PSG, Nasser Al-Khelaïfi a profité de la présence des nombreux médias présents pour exprimer toute sa satisfaction concernant le travail de Luis Campos.

Photo : Luis Campos

« On a Luis le professionnel, un des meilleurs directeurs sportifs mondiaux. » Le président parisien a également assuré sur RMC que les discussions pour une prolongation étaient en cours et qu’il était confiant quant à une issue positive. Cette prolongation s’inscrit dans la volonté du Paris Saint-Germain de construire un projet sportif ambitieux et durable. Luis Campos, par sa vision du jeu et ses réseaux, joue un rôle clé dans cette dynamique.