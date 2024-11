La défaite (0-3) face au Paris Saint-Germain lors de la 12e journée de Ligue 1 a été un véritable coup dur pour le Toulouse FC, mais aussi pour son défenseur central américain, Mark McKenzie. Ce revers douloureux, selon le joueur, doit rapidement être oublié pour se concentrer sur les défis à venir.

Mark McKenzie : « Il faut garder la tête haute »

Titulaire dans une défense à trois, aux côtés d’Umut Akdağ et Cristian Casseres, Mark McKenzie a disputé l’intégralité de la rencontre. Revenant sur ce lourd revers, il a exprimé sa déception : « C’est décevant. On a souffert par moments, mais on a aussi eu des occasions. Ressortir du match avec un 3-0, je ne pense pas forcément que ce soit mérité, mais c’est la réalité du football. »

Malgré ce résultat frustrant, McKenzie appelle à la résilience et à l’unité au sein de l’équipe : « Maintenant, il faut qu’on reste solidaires. Nous étions sur une belle série, et il faut retenir le positif. Trois matchs importants nous attendent avant Noël. Gardons la tête haute et concentrons-nous sur la semaine prochaine. »

Toulouse FC : Mark McKenzie se projette sur les prochains matchs après la défaite à Paris 3

Un pilier de la défense toulousaine

Âgé de 25 ans, Mark McKenzie a rejoint le Toulouse FC lors du mercato estival en provenance du KRC Genk pour un montant estimé à 3 millions d’euros. Le défenseur américain, qui a signé un contrat de trois ans courant jusqu’en juin 2027, s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’effectif de Carles Martínez Novell.

Polyvalent, McKenzie peut évoluer à différents postes défensifs, offrant ainsi une flexibilité précieuse à son entraîneur. Avec 876 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison, il a disputé l’intégralité des 10 rencontres où il a été titularisé. Ses qualités défensives, mêlant énergie, rigueur et lecture du jeu, en font un pilier de la charnière centrale toulousaine, capable de contenir les offensives adverses.