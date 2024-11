Absent des terrains depuis près d’un mois, Rasmus Nicolaisen n’est toujours pas de retour dans le groupe du Toulouse FC. En marge du match de la 11e journée contre le Stade Rennais FC, Carles Martinez Novell a donné des nouvelles sur la situation du défenseur central danois de 27 ans.

Retour de Rasmus Nicolaisen : Carles Martinez Novell laisse traîner le suspense

Victime d’une blessure à la cheville lors du match face au LOSC Lille, Rasmus Nicolaisen a déjà raté plusieurs rencontres avec le Toulouse FC. Il a été absent lors des quatre derniers matchs consécutifs et a également manqué la récente trêve internationale de l’équipe nationale du Danemark. Interrogé sur la date de retour du natif de Herning en conférence de presse d’avant-match, Carles Martinez Novell a préféré maintenir le suspense. « On ne va pas donner de date de retour. On ne veut pas lui mettre de pression. Quand il reviendra, on veut être sûr qu’il soit à 100 % pour ne pas se mettre en difficulté. Il va mieux, ça avance bien, il travaille, mais il n’y a pas encore de date », a rassuré le technicien espagnol de 40 ans.

Toulouse FC : Carles Martinez Novell entretient le suspense autour du retour de Rasmus Nicolaisen 3

Une absence bien compensée

L’annonce de la blessure de Rasmus Nicolaisen a été un coup dur pour le Toulouse FC et Carles Martinez Novell, car le Danois réalise un début de saison solide. Cependant, l’entraîneur des Toulousains a su pallier son absence en s’appuyant sur d’autres joueurs rassurants. « Quand il y a des absents, ça crée des opportunités pour d’autres. Cresswell, Sidibé et McKenzie saisissent bien cette chance pour montrer qu’ils sont au niveau. Je suis heureux pour eux. Chacun prend ses responsabilités. On a cessé de s’appuyer constamment sur quelqu’un d’autre. Les garçons sont aujourd’hui capables de prendre leurs responsabilités », a ajouté Carles Martinez Novell.

Outre ces joueurs, Joshua King et Miha Zajc apportent également leur expérience au Toulouse FC. « Pendant l’absence de Rasmus Nicolaisen, les autres trentenaires, Joshua King, Djibril Sidibé et Miha Zajc, apportent beaucoup. Je suis très heureux de l’équilibre qu’il y a dans notre équipe entre les jeunes et les plus expérimentés. Les Pitchouns sont accompagnés ; les trois trentenaires ont un impact sur eux, et à un moment donné, ils auront du temps de jeu », a conclu Carles Martinez Novell, confiant et serein avant le déplacement à Rennes.