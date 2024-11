AJ Auxerre : Alexandre Dujeux se réjouit après la victoire contre Angers

L’AJ Auxerre continue sur sa belle dynamique en Ligue 1. Après une victoire éclatante face à l’Olympique de Marseille, les Auxerrois ont décroché un précieux succès contre Angers SCO ce dimanche soir (1-0). À l’issue de cette rencontre, l’entraîneur Alexandre Dujeux a partagé ses premières impressions.

Alexandre Dujeux félicite ses joueurs après un match compliqué

Malgré la victoire, le duel face à Angers SCO n’a pas été une partie de plaisir pour l’AJA. Longtemps tenu en échec, le club bourguignon a peiné à se défaire de la défense angevine. C’est finalement un but salvateur d’Hamed Junior Traoré à la 90e minute qui a offert la victoire aux visiteurs.

En conférence de presse, Alexandre Dujeux n’a pas manqué de saluer les performances de ses joueurs, notamment celles du gardien Donovan Léon et du jeune attaquant ivoirien Hamed Junior Traoré.

« Dono fait une super sortie en toute fin de match. Et puis, on a ce petit truc en plus, qui s’appelle Junior, et qui nous sort une épine du pied. » L’entraîneur de 59 ans s’est également réjoui de l’état d’esprit collectif de son équipe, tout en reconnaissant que le niveau de jeu reste perfectible.

🔚 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑹𝑬 !!! 🎉



C’est terminé à l’Abbé Deschamps ! L’AJA l’emporte dans les dernières secondes et poursuit sa folle série !! QUEL BONHEUR !! 🔥🔥🔥#TeamAJA #AJASCO (1-0) pic.twitter.com/UpI2gbRfQh — AJ Auxerre (@AJA) November 24, 2024

« On vit pour ces moments-là. Ce but déclenche de la joie et des émotions. Ce groupe commence à prendre conscience de ses qualités. Mes joueurs feront encore mieux à l’avenir, mais ce soir, l’essentiel est là : on a gagné. On a fait un match très moyen, mais le fait de ne rien lâcher et d’aller chercher une victoire comme ça est un excellent signe pour le groupe. »

Grâce à cette victoire, l’AJ Auxerre grimpe à la sixième place du classement de Ligue 1, occupant provisoirement une place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Cependant, Alexandre Dujeux préfère garder les pieds sur terre et se concentrer sur les performances de son équipe. « Avec les joueurs, on n’a jamais parlé de classement. On avance match après match, et l’objectif est de s’améliorer chaque jour. »