Mercato RC Lens : Le RCL fixe le prix d’Abdukodir Khusanov

Le défenseur ouzbek évoluant au RC Lens, Abdukodir Khusanov, croule sous les offres à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Le prix du joueur grimpe en raison de la forte concurrence.

Mercato RC Lens : Le RCL attend 40 M€ pour Abdukodir Khusanov

Le jeune défenseur ouzbek, Abdukodir Khusanov, est en pleine forme au RC Lens cette saison. Ses performances suscitent l’intérêt de certaines formations européennes dont le PSG. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le Paris SG envisagerait de faire une offre pour s’attacher les services d’Abdukodir Khusanov pour compenser le potentiel départ de Milan Skriniar lors du prochain mercato hivernal.

Cependant, la concurrence est rude pour la signature de l’international ouzbek. Selon les informations du média Kun, Arsenal aurait jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov en vue du prochain mercato hivernal. Les Gunners cherchent des renforts en défense et seraient prêts à passer à l’offensive pour le crack lensois.

En France, l’OM lorgne aussi sur Abdukodir Khusanov. Les dirigeants du club phocéen envisagent aussi de s’attacher les services de l’Ouzbek pour renforcer la ligne défensive de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Mais la concurrence ne s’arrête pas là. En effet, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso serait également entré dans la danse ces derniers jours.

Face à ce flot de sollicitations, le prix d’Abdukodir Khusanov grimpe. La valeur marchande d’Abdukodir Khusanov a désormais explosé et atteint plus de 10 millions d’euros, selon L’Équipe. Cependant, selon le journaliste italien Nicolo Schira, la direction du RC Lens exigerait au moins 40 millions d’euros pour laisser partir sa pépite. Une somme conséquente qui pourrait refroidir les ardeurs des prétendants du joueur. Cette saison, Abdukodir Khusanov a déjà fait 12 apparitions avec les Sang et Or.