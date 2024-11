ASSE Actu : Alerte au Stade Rennais avant la venue de Saint-Etienne à Rennes

Suite à leur victoire importante contre le Montpellier HSC, l’ASSE actu est entièrement focalisée sur le déplacement à Rennes pour affronter le Stade Rennais, un match qui s’annonce crucial pour la suite de la saison.

ASSE Actu : Les Verts rêvent d’un nouveau succès face au Stade Rennais en pleine tourmente !

L’AS Saint-Étienne a relancé ses espoirs de maintien en Ligue 1 en s’imposant (1-0) face à un concurrent direct, le Montpellier HSC. Grâce à cette victoire, les Verts ont quitté la zone rouge et occupent désormais la 13e place, avec 3 points d’avance sur le FC Nantes et Angers SCO, et 6 points sur le MHSC. Ce succès intervient après la déception du derby perdu face à l’OL.

Fort de cette dynamique positive, Olivier Dall’Oglio et ses joueurs visent désormais une nouvelle victoire, cette fois-ci face au Stade Rennais, samedi prochain au Roazhon Park. Le club breton, actuellement 15e, traverse une période difficile et n’a qu’un point d’avance sur la zone de relégation.

Le limogeage de Julien Stéphan et l’arrivée de Jorge Sampaoli n’ont pas encore permis d’inverser la tendance, comme en témoigne la défaite lors du premier match du technicien argentin à la tête du SRFC. « L’électrochoc Sampaoli n’a pas eu lieu« , a souligné Florent Gautreau sur RMC Sport.

Avant Stade Rennais-ASSE, Daniel Riolo tire la sonnette d’Alarme

Pour Daniel Riolo, la situation du Stade Rennais est encore plus alarmante : « De Sampaoli, on n’a vu que le bonnet. Là, ce n’est même pas un chantier, c’est un trou dans la terre où il faut tout reconstruire. » Le chroniqueur pointe du doigt la responsabilité des joueurs, qui semblent avoir abdiqué lors des dernières rencontres : « Ce sont des professionnels, ils n’ont pas le droit de se comporter ainsi. C’est minable et cela risque d’être compliqué. »

Si les Rennais traversent une mauvaise passe, cela pourrait constituer une opportunité pour l’ASSE d’enfoncer le clou.