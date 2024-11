Mercato RC Lens : Une offre se prépare pour David Pereira Da Costa

En proie à des difficultés financières, le RC Lens devrait se séparer de David Pereira Da Costa lors du mercato d’hiver. Un club de MLS est déjà à mettre la main au portefeuille pour son transfert.

Mercato RC Lens : David Pereira Da Costa se rapproche de la sortie

Le RC Lens se retrouve dans une situation délicate. En raison d’un manque de liquidités, le club nordiste est contraint de vendre pour environ 40 millions d’euros lors du prochain mercato hivernal. Cette nécessité est en grande partie liée aux transferts manqués de Kevin Danso et Neil El Aynaoui cet été. Des problèmes survenus lors des visites médicales ont fait échouer ces ces deux opérations.

Face à cette situation financière tendue, la direction du RC Lens doit agir rapidement pour éviter d’éventuelles sanctions de la DNCG. Plusieurs joueurs sont ainsi invités à quitter le club nordiste lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et David Pereira Da Costa figure parmi sur cette liste de partants. Le milieu de terrain portugais est peu utilisé par l’entraîneur Will Still.

Portland prêt à formuler 10 millions d’euros pour son transfert

Cette saison, il a disputé 7 matchs de Ligue 1, pour 3 titularisations. Ce faible temps de jeu ne l’empêche pas pour autant de conserver une belle cote sur le marché des transferts. David Pereira Da Costa intéresse particulièrement les franchises de Major League Soccer (MLS). Et selon les dernières informations du média A Bola, les Timbers de Portland seraient prêts à formuler une offre de 10 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu offensif.

Cette future proposition pourrait permettre au la direction du RCL de renflouer ses caisses. Néanmoins, plusieurs interrogations subsistent. David Pereira Da Costa acceptera-t-il de quitter l’Europe à 23 ans ? Sera-t-il tenté par un challenge américain ? Les prochaines semaines devraient apporter quelques éléments de réponse. En attendant, le mercato hivernal s’annonce mouvementé pour le RC Lens.