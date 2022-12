Real Madrid Mercato : La MLS cible un attaquant madrilène

Publié par Thomas G. le 23 décembre 2022 à 13:49

En grande difficulté au Real Madrid, un attaquant qui sort tout juste de la Coupe du monde, pourrait quitter l'Europe et s'engager en MLS.

Le Real Madrid pourrait marquer l’histoire lors du prochain mercato estival. Les Madrilènes seraient prêts à dépenser plus de 200 millions d’euros pour recruter Jude Bellingham et Enzo Fernandez. Dans le même temps, le Real Madrid pourrait sacrifier plusieurs joueurs avant d’entamer un nouveau projet galactique. L’international belge Eden Hazard fait partie des joueurs susceptibles de quitter le Real dans les prochaines semaines. L’ancien prodige du LOSC fait face à une forte concurrence au sein de la Casa Blanca et son temps de jeu s’est réduit ces derniers mois.

L’attaquant de 31 ans garde une très belle cote sur le marché des transferts, où l’Inter Milan, Aston Villa et Newcastle envisageraient de le recruter cet hiver. Eden Hazard est derrière Rodrygo, Vinicius Jr et Marco Asensio dans la hiérarchie des attaquants au Real Madrid. Les Merengues aimeraient se séparer de l’international belge, qui vient tout juste de prendre sa retraite internationale, pour éviter de payer son salaire. À l’heure actuelle, les Madrilènes se heurtent à la volonté du joueur qui ne souhaite pas quitter la capitale espagnole en milieu de saison. Hazard veut regagner la confiance de Carlo Ancelotti et convaincre ses dirigeants qu’il mérite sa place au sein de la Casa Blanca. Selon les informations de AS, Eden Hazard aurait impressionné l’entraîneur italien depuis son retour à l’entraînement.

Real Madrid Mercato : Deux clubs de MLS s’intéressent à Eden Hazard

En plus de ces nombreuses options en Europe, Eden Hazard pourrait également se relancer en MLS. Selon les informations d’Ekrem Konur, Toronto et Los Angeles FC seraient intéressés par un transfert de l’attaquant du Real Madrid. L’international belge serait ouvert à l’idée de découvrir la MLS cet été. Les dirigeants de Toronto et de Los Angeles aimeraient néanmoins accueillir Eden Hazard lors du mercato hivernal. Une arrivée en janvier permettrait à l’ancien prodige du LOSC de signer en MLS, avant la reprise du championnat prévue en février. Reste à savoir si l'attaquant du Real Madrid acceptera de quitter l'Europe cet hiver.