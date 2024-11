Mercato RC Lens : Le RCL dégonfle une fake news

Le RC Lens, lors du prochain mercato d’hiver, devra sans doute chercher à renforcer ses options en attaque. Les Sang et Or de Will Still traversent actuellement une crise d’efficacité en attaque. Alors que des rumeurs évoquent l’intérêt du RCL pour un buteur de Ligue 1, c’est déjà démenti.

Mercato : Le RC Lens dément l’intérêt pour Gift Orban

Ces derniers jours, la rumeur d’un possible transfert de Gift Orban, attaquant de l’Olympique Lyonnais, vers le RC Lens a enflammé la toile. Cependant, cette information semble être infondée. En effet, si l’avenir du Nigérian à Lyon semble de plus en plus incertain, le club lensois ne serait pas intéressé par ses services.

Malgré les difficultés financières de l’OL qui pourraient pousser à des ventes, le RCL a choisi de ne pas se positionner sur le dossier du Nigérian. « Gift Orban pas vraiment une piste prioritaire pour le RC Lens. Will Still, qui n’a pas réclamé de recruter de n°9 cet hiver sauf opportunité de fou, veut capitaliser sur ses 2 attaquants, Rayan Fofana et Kembo Diliwidi qui ont signé pro récemment », révèle Sébastien Denis de Foot Mercato.

🚨#RCL 🔴🟡

❌Gift Orban pas vraiment une piste prioritaire pour le RC Lens



❗️Will Still, qui n'a pas réclamé de recruter de n°9 cet hiver sauf opportunité de fou, veut capitaliser sur ses 2 attaquants, Rayan Fofana et Kembo Diliwidi qui ont signé pro récemment pic.twitter.com/Lxzleovani — Sébastien Denis (@sebnonda) November 14, 2024

Plusieurs raisons pourraient expliquer ce choix du Racing Club de Lens. Tout d’abord, le profil de Gift Orban ne correspondrait peut-être pas parfaitement aux besoins actuels de l’équipe lensoise. Ensuite, le RC Lens préférerait miser sur ses jeunes talents offensifs, tels que Rayan Fofana et Kembo Diliwidi, plutôt que de recruter un joueur expérimenté mais dont l’adaptation n’est pas garantie.

Cette décision du RC Lens met un terme aux spéculations autour d’un éventuel transfert de Gift Orban vers le Nord. Le club lensois semble avoir d’autres priorités sur le marché des transferts.