Avant de défier le Bayern, le PSG acte une importante signature

À la veille d’aller défier le Bayern Munich à l’Allianz Arena pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions, le PSG a officialisé une importante signature ce lundi.

Le PSG renforce son partenariat avec Aspetar

Ce lundi, le Paris Saint-Germain a annoncé la prolongation de son partenariat de deux saisons supplémentaire avec l’hôpital de chirurgie orthopédique et de médecine du sport Aspetar.

« Le Paris Saint-Germain et l’hôpital de chirurgie orthopédique et de médecine du sport Aspetar sont heureux d’annoncer la prolongation de leur partenariat pour deux saisons supplémentaires. Forts d’une collaboration de plus d’une décennie, les deux partenaires réaffirment leur engagement en faveur de l’excellence des soins et du bien-être des athlètes. Ce partenariat renouvelé permet aux joueurs du Paris-Saint Germain de continuer à bénéficier des évaluations médicales et des soins personnalisés prodigués par les experts d’Aspetar, référence mondiale en médecine sportive », écrit le PSG sur son site officiel.

Depuis plus de dix ans, le club de la capitale et Aspetar sont partenaires. La collaboration entre les deux parties va donc se poursuivre. Cette saison, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez ont notamment bénéficié de l’expertise d’Aspetar pour leur rééducation, ce qui leur a permis de retrouver l’entraînement collectif en toute sécurité. Ce renouvellement permet aux joueurs du Paris SG de continuer à bénéficier d’une prise en charge médicale de haut niveau.

Les évaluations personnalisées, qui consistent en des examens approfondis adaptés à chaque athlète, permettent d’identifier rapidement les éventuelles blessures et de mettre en place un plan de traitement sur mesure. Gonçalo Ramos, par exemple, a souligné l’importance du suivi personnalisé qu’il a reçu à Aspetar, qui lui a permis de retrouver les terrains plus rapidement que prévu.

La clinique basée à Doha est reconnue mondialement dans le domaine de la médecine du sport. Il a été accrédité par le Comité International Olympique en tant que « Centre de recherche sur la prévention des blessures et la protection de la santé des athlètes. » Il a également été désigné « Centre d’excellence médicale de la FIFA. » Tout logiquement, la directrice des Partenariats du PSG, Nicola Ibbetson, a salué avec enthousiasme cette prolongation.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Aspetar, une institution qui partage nos valeurs d’excellence et d’innovation. Depuis plus de dix ans, nous collaborons pour garantir à nos athlètes le plus haut niveau de soins, et nous avons hâte de poursuivre ce travail important ensemble », a déclaré la collaboratrice de Nasser Al-Khelaïfi.