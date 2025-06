Mercato OM : Une offre de 24 M€ tombe pour ce joueur

Une enveloppe de 24 millions d’euros est déposée sur la table des dirigeants de l’OM pour cet ailier en manque de temps de jeu à Marseille.

Mercato OM : Un cador anglais débarque à Marseille pour ce joueur

Jonathan Rowe pourrait quitter l’OM cet été pour avoir de temps de jeu ailleurs. L’ailier gauche anglais galère à Marseille depuis son arrivée lors du dernier mercato estival en provenance de Norwich City sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Il s’est contenté du rôle de remplaçant cette saison sous la direction du tacticien italien Roberto De Zerbi.

À cause de la rude concurrence, Jonathan Rowe a disputé 28 matches avec les Olympiens dont quatre en tant que titulaire, a fait trembler les filets adverses 3 fois et délivré 3 passes décisives. Un club de Premier League est chaud pour l’accueillir et lui donner plus de temps de jeu. Selon les informations de TBR Football, Newcastle United aurait coché son nom pour renforcer son secteur offensif cet été.

Les Mapgies ciblaient l’international espoirs anglais depuis qu’il évoluait à Norwich City. Le technicien du club, Eddie Howe avait tenté le coup lors du dernier mercato estival, mais sans succès. Le joueur a pris la direction de Marseille. Les dirigeants de Newcastle United sont revenus à la charge cet été et ils font le forcing pour déloger le joueur marseillais.

Les Anglais sont passés à l’action et ont formulé une offre de 24 millions d’euros pour Jonathan Rowe. Les pensionnaires du stade Vélodrome étudient l’offre et n’ont pas encore donné leur accord pour le transfert de leur pépite vers Newcastle United. L’Olympique de Marseille est ouvert au départ du crack anglais en cas de belle offre.