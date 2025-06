Info Mercato PSG : Officialisation imminente au Paris SG !

Après Axel Tape (Bayer Leverkusen), Oumar Camara (Vitoria Guimaraes), Mahamadou Sangaré (Manchester City) et Ibrahima Diaby (FC Bruges), un autre titi s’apprête à quitter le PSG. Le dossier est bouclé et l’officialisation imminente.

Mercato : Le PSG va prêter un défenseur à Copenhague

Jeune latéral droit de 19 ans, Yoram Zague va quitter le Paris Saint-Germain pour évoluer sous les couleurs du FC Copenhague. Toutes les parties ont trouvé un accord de principe, sachant que les négociations ont abouti sur une option d’achat. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2028, l’international français U19 pourrait donc ne pas revenir en France à l’issue de la prochaine saison. Yoram Zague va s'engager dimanche à Copenhague en prêt avec option d'achat #PSG #Mercato— Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 20, 2025

Lisez aussi : PSG : Un défenseur claque la porte à la surprise générale !

Vendredi soir, le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe a précisé que le prêt de Yoram Zague à Copenhague sera réglé officiellement ce dimanche. Capitaine de l’équipe U19 du PSG, le jeune latéral droit a été lancé en professionnel par Luis Enrique lors de la saison 2023-2024.

À voir Mercato RC Lens : Hervé Koffi proche du SCO Angers !

Lisez aussi : FLASH Mercato : Le Borussia Dortmund arrache un crack au PSG

Mais contrairement à Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, qui ont convaincu, Zague, confronté à la rude concurrence d’Achraf Hakimi, joue moins. En deux saisons, le natif de Paris n’a participé qu’à onze rencontres avec un but inscrit. Non convoqué pour la Coupe du Monde des Clubs, qui se dispute en ce moment aux États-Unis, Yoram Zague s’apprête à quitter la capitale française pour rejoindre le Danemark.