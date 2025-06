Mercato AS Monaco : Coup d’arrêt dans le dossier Paul Pogba

Depuis quelques jours, des rumeurs annoncent l’arrivée potentielle de Paul Pogba sur Le Rocher pour rejoindre l’AS Monaco. Mais aux dernières nouvelles, ce transfert est encore loin d’être concrétisé.

Mercato : Désaccord entre Paul Pogba et Monaco ?

La piste menant à Paul Pogba semble très prometteuse pour l’AS Monaco, qui pourrait s’offrir les services d’un milieu de terrain expérimenté et dynamique. La signature du champion du Monde 2018 fera un grand plaisir à Adi Hütter, en quête d’un renfort solide et imposant. Depuis plusieurs semaines, la cellule de recrutement du club princier et Paul Pogba sont en discussion pour trouver un accord de transfert.

Lire aussi : OM Mercato : Paul Pogba tout proche de signer son contrat !

À voir Info Mercato PSG : Officialisation imminente au Paris SG !

D’après L’Équipe, les deux parties se sont entendues sur un contrat de deux ans, courant jusqu’en juin 2027. En revanche, les négociations peine à aboutir en raison de détails financiers. En effet, le montant proposé par l’AS Monaco, ne séduit pas encore Paul Pogba, pour l’instant. Un point de désaccord qui serait en train de retarder les démarches liées à ce potentiel transfert.

Lire aussi : Mercato : Paul Pogba à Monaco ou l’OM ? décision imminente

En attendant, l’international français, ancien joueur de Manchester United et de Juventus Turin continue de s’entraîner individuellement aux États-Unis. Récemment, il a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui portant le maillot de Buenos Aires, affichant une belle forme en vue de son retour. Pour l’instant, la prochaine destination de Paul Pogba n’est pas encore connue, même si l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille restent en lice.