Mercato RC Lens : Hervé Koffi proche du SCO Angers ! 

Sauf retournement de situation, Hervé Koffi va quitter le RC Lens cet été pour une nouvelle destination, mais toujours en Ligue 1 française. L’international gardien de but burkinabè est sur le point de s’engager avec le SCO Angers, et les détails du contrat sont déjà connus.

Mercato RC Lens : Direction le SCO Angers pour Hervé Koffi

Arrivé au RC Lens l’été dernier avec l’ambition de bénéficier d’un temps de jeu conséquent, Hervé Koffi a plutôt essuyé un échec. Le Burkinabè de 28 ans a été éclipsé par la concurrence de Mathew Ryan. Durant la saison écoulée, il n’a disputé que cinq matchs en Ligue 1, alors qu’il sortait d’une saison pleine et étincelante avec le SC Charleroi en Belgique. Ce manque de temps de jeu a refroidi les envies d’Hervé Koffi qui souhaite se relancer ailleurs.

D’après des sources locales, l’ancien joueur du LOSC Lille aurait demandé à son entourage de lui trouver un nouveau point de chute. Sur le marché, le FC Metz et le SCO Angers se sont positionnés. Si les Grenats étaient considérés comme favoris dans le dossier au départ, ce sont finalement les Angevins qui auraient pris les devants. Selon Allez Lens, le club noir et blanc veut signer Hervé Koffi sous forme de prêt d’une saison. Hervé Koffi désormais au RC Lens

Hervé Koffi pour succéder à Yahia Fofana

Les discussions sont avancées entre les parties concernées, avec la possibilité de trouver un accord commun. Le RC Lens et le SCO Angers négocient autour du salaire du portier burkinabè. À en croire la même source, les Sang et Or devraient prendre en charge une partie de la rémunération d’Hervé Koffi. Ainsi, la signature du joueur de 28 ans chez les Angevins ne serait plus qu’une question de temps.

Grâce à ce transfert, l’ancien lillois va retrouver du temps de jeu pour se mettre en confiance. Dans l’équipe, il aura pour mission de prendre la place de Yahia Fofana, en instance de départ. Fort de son expérience en Europe et avec la sélection nationale du Burkina Faso, Hervé Koffi pourrait facilement s’intégrer à l’effectif du SCO en tant que joueur de premier plan.

Pendant ce temps, au RC Lens, la direction va relancer les discussions pour prolonger Mathew Ryan. Parallèlement, un autre gardien de but devrait être recruté pour le rôle de doublure.