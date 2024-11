Stade Brestois : Éric Roy promet du spectacle face au FC Barcelone

Malgré une récente défaite (2-3) contre l’AS Monaco en Ligue 1, Éric Roy reste fidèle à son état d’esprit combatif. À la veille du choc contre le FC Barcelone, prévu ce mardi soir, l’entraîneur des Ty Zefs promet un match spectaculaire.

Jouer au Camp Nou : un rêve devenu réalité pour Éric Roy

Lors d’une conférence de presse ce lundi, Éric Roy a partagé son émotion à l’idée d’affronter le FC Barcelone en tant qu’entraîneur du Stade Brestois. Le technicien français de 57 ans n’a pas caché son enthousiasme face à cet événement hors du commun.

« C’est incroyable, tout simplement. Il y a un an ou deux, qui aurait cru cela possible ? Quand on est supporters du Stade Brestois, imaginer un déplacement avec 3 000 fans en Espagne pour affronter le FC Barcelone, c’est un rêve qu’on n’aurait jamais osé imaginer. Pour nous, c’est une opportunité fantastique de se mesurer à un tel club », a-t-il déclaré.

Photo : Eric Roy

Une méfiance face à la puissance du FC Barcelone

Conscient de la qualité de l’adversaire, Éric Roy reste néanmoins prudent. Il a mis en avant les récentes performances impressionnantes des Catalans, notamment leurs victoires contre des géants comme le Real Madrid et le Bayern Munich. « Bien sûr, on s’attend à énormément de difficultés. Quand on regarde certains de leurs matchs cette saison, contre le Bayern ou le Real, on se dit qu’il vaut mieux ne pas trop y penser, sinon on serait restés à Brest », a-t-il ironisé, tout en soulignant la puissance du Barça.

Éric Roy promet un jeu ambitieux et du spectacle

Malgré les défis, Éric Roy affirme vouloir proposer un jeu ambitieux. « Nous allons essayer de leur opposer notre capacité à jouer, à contrarier leur plan. Quand nous aurons le ballon, nous tenterons de le faire vivre. Soyons déjà à notre meilleur niveau. Il faudra beaucoup de courage et de résilience pour rivaliser avec cet ogre européen. Mais je le dis aux supporters barcelonais : venez au stade, car il y aura du spectacle. Nous ne sommes pas là pour rester bloqués dans notre camp. Après, le Barça nous en laissera-t-il la possibilité ? Peut-être pas, et nous devrons peut-être défendre avant tout », a conclu l’entraîneur.