FC Nantes : Ça chauffe entre Antoine Kombouaré et le vestiaire du FCN !

L’ambiance n’est pas bonne au FC Nantes ces derniers jours. Des tensions montent d’un cran entre le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, et le vestiaire.

FC Nantes : Antoine Kombouaré sur la sellette, le vestiaire du FCN gronde

Le climat se tend au FC Nantes après la nouvelle défaite face au Havre AC (0-2), dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Les tensions montent en interne entre le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, et ses hommes.

Selon les informations de Ouest-France, certains joueurs commencent à exprimer leur mécontentement quant aux méthodes de l’entraîneur. Un manque de renouveau dans son discours et l’absence d’un cadre tactique clair seraient notamment pointés du doigt. Ces critiques pourraient s’avérer fatales à Antoine Kombouaré, surtout si les résultats ne s’améliorent pas lors des prochains matchs.

Malgré un contrat jusqu’en 2026, Antoine Kombouaré pourrait être contraint de quitter le club nantais si la situation ne se stabilise pas rapidement. Le technicien kanak doit mobiliser ses joueurs pour sortir de cette crise de résultats. Le FC Nantes reste sur un bilan décevant de neuf matchs sans victoire, dont cinq défaites lors des six dernières journées.

Antoine Kombouaré, jusqu’à présent, ne s’inquiète pas pour son avenir. Le coach se voit capable de renverser la tendance. « Si je suis en danger ? Ça, il faut poser la question aux dirigeants. On ne traverse pas notre meilleure période. Mais je suis prêt à relever le défi. On n’est pas dans une bonne période et on ne peut pas être content du travail qu’on a fait. On doit travailler et trouver les solutions. Le public frondeur ? Ils sont très critiques et ils ont raison. Leur réaction est normale vu les matchs qu’on fait en ce moment. On doit prendre en compte ce qu’ils disent, c’est de bonne guerre », a réagi Antoine Kombouaré en conférence de presse après la défaite.

Le FC Nantes affrontera prochainement des adversaires coriaces dont le PSG, le Stade Rennais, le Stade Brestois, le LOSC et l’AS Monaco.