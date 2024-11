Mercato FC Nantes : L’avenir d’Antoine Kombouaré s’assombrit au FCN après la nouvelle débâcle

Pour Antoine Kombouaré et le FC Nantes, la situation se complique de plus en plus. Battu à domicile par Le Havre ce dimanche, le club nantais enchaîne les contre-performances et voit son entraîneur de plus en plus fragilisé.

FC Nantes – Havre AC : La défaite de trop pour Antoine Kombouaré ?

Cette nouvelle défaite, la quatrième consécutive, a plongé les supporters nantais dans la colère. L’invasion du terrain en fin de match en témoigne. Antoine Kombouaré a reconnu la déception des fans mais a appelé au calme, tout en assumant la responsabilité de cette situation. « Il y a de la déception, mais je comprends la réaction du public. On a des supporters qui savent se faire entendre, surtout quand ça ne marche pas. On n’a pas à s’occuper de ça », a-t-il réagi.

« On doit essayer de gagner nos matchs. S’il y a cette réaction, c’est qu’on a perdu. Le scénario est catastrophique. Je suis déçu pour mes joueurs, on avait travaillé pour un autre résultat. On commet de petites erreurs, mais on n’a pas de réussite. C’est une période compliquée, mais il faut continuer à travailler », a ajouté Antoine Kombouaré.

Un calendrier chargé pour le FC Nantes

Si l’entraîneur nantais semble avoir le soutien de ses dirigeants pour le moment, la patience des supporters pourrait rapidement s’épuiser. Le prochain match, face au Paris Saint-Germain, s’annonce déjà comme une mission impossible. Un nouveau revers pourrait sceller le sort de Kombouaré.

Le derby contre le Stade Rennais, quelques jours plus tard, pourrait également être décisif. Une victoire permettrait de relancer la machine nantaise et de redonner un peu d’air à Kombouaré. Mais une nouvelle défaite pourrait avoir des conséquences irréversibles. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir du FC Nantes et de son entraîneur.

Antoine Kombouaré ne démord pas

L’avenir d’Antoine Kombouaré à la tête du FC Nantes reste incertain. Tout dépendra des résultats des prochaines semaines. Mais pour le technicien français, il faudra déjà oublier cet échec de plus et réagir très vite. « On doit se remettre en question. Aujourd’hui, on est dans une situation délicate, il faut la boucler et travailler. Il faut s’excuser auprès de nos supporters pour le travail qu’on fait, mais il faut garder confiance », a-t-il commenté au micro de DAZN.