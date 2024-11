Mercato PSG : Luis Enrique tempère l’optimisme d’Al-Khelaïfi

Si Nasser Al-Khelaifi, satisfait du travail de son entraîneur, veut le voir prolonger son contrat avec le PSG, Luis Enrique a jeté un petit froid sur l’optimisme de son président. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi met fin aux rumeurs et confirme la prolongation de Luis Enrique

En marge de l’inauguration officielle du Campus PSG ce weekend, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur l’avenir de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à Canal Football Club, le président du club de la capitale a rassuré qu’une élimination prématurée en Ligue des Champions, ce mardi soir contre le Bayern Munich, n’aura aucune incidence sur la prolongation du technicien espagnol.

« Beaucoup disent que Luis Enrique, c’est fini en cas de non-qualification en C1 ? Non, non ce n’est pas vrai. C’est sûr qu’il restera. L’année dernière, j’avais dit qu’on construisait une équipe et pour cela on a besoin de temps, on n’est pas pressés. Je suis très content et très fier aujourd’hui de notre équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique est là, avec nous. On a les joueurs, on a juste besoin d’un peu de chance aussi, et avec le travail, je suis persuadé que nous allons y arriver », a déclaré l’homme d’affaires qatari.

Arrivé en juillet dernier en remplacement de Christophe Galtier, l’ancien coach du Barça est lié au Paris SG jusqu’en juin 2025. Selon plusieurs sources concordantes, le tacticien de 54 ans a déjà paraphé un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027. En attendant l’officialisation de cette nouvelle, le principal concerné continue de semer la confusion autour de sa situation chez les Rouge et Bleu.

Luis Enrique lâche une bombe sur son avenir au PSG

Sous pression après les derniers résultats décevants du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a évoqué son avenir lors d’une récente interview. L’entraîneur espagnol, bien que soutenu par Nasser Al-Khelaifi, ne se fait aucune illusion sur sa situation. Interrogé sur les déclarations élogieuses de son président à son égard, l’entraîneur espagnol s’est montré plus réservé.

« Je suis préparé à tout. Quand cette confiance n’y sera plus, un autre coach viendra », a répondu Luis Enrique devant les médias, lundi soir. Ces propos, bien que prudents, laissent planer un doute sur sa volonté de poursuivre l’aventure parisienne.