PSG Mercato : Luis Enrique répond franchement à Désiré Doué

Déçu et frustré par ses débuts au PSG, Désiré Doué pourrait se poser des questions sur son avenir dans la capitale à l’issue de la saison. Présent en conférence de presse ce jeudi, le milieu polyvalent de 20 ans a reçu un message clair de son entraîneur Luis Enrique.

Mercato : Désiré Doué traîne déjà son spleen au PSG

Recruté lors du dernier mercato estival contre un chèque de 50 millions d’euros en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué n’est pas content de ses débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain. D’après le quotidien L’Équipe, l’international espoir français n’apprécie pas son utilisation par Luis Enrique, qui le fait jouer à différents postes sans réellement s’imposer.

Cantonné dernièrement au poste de remplaçant, le cadet de Guela Doué n’a plus connu une titularisation avec le PSG depuis le 19 octobre dernier et la victoire contre le RC Strasbourg (4-2), soit depuis cinq matches. Si les supporters et certains observateurs peuvent s’inquiéter du rendement du prodige français, qui attend toujours son premier but avec Paris et n’a délivré qu’une seule passe décisive en Ligue 1 cette saison, son entraîneur préfère tempérer.

Luis Enrique fait le point sur l’adaptation de Désiré Doué

La polyvalence de Désiré Doué, souvent saluée, pourrait bien être à double tranchant dans le contexte parisien. En effet, être sollicité à de multiples postes peut perturber la construction d’une identité de jeu bien définie. De plus, la concurrence féroce au sein de l’effectif du PSG ne facilite pas l’éclosion de jeunes talents.

Si Luis Enrique se montre patient, les supporters, eux, commencent à s’impatienter, d’autant plus que les résultats du club de la capitale ne sont pas toujours au rendez-vous, notamment en Ligue des Champions. Pour autant, l’entraîneur parisien ne se fait pas de soucis pour son jeune protégé et a tenu à lui apporter son soutien dans cette période de doute.

« Doué, il ne faut penser qu’à une chose : il a 19 ans. Il a déjà joué à Rennes pendant une année d’une façon spectaculaire. Et avec nous, il apporte son aide depuis le début à plusieurs positions. Il est possible que son poste idéal ne soit pas comme joueur offensif, mais dans l’entrejeu », a reconnu Luis Enrique, qui veut se donner le temps de développer la polyvalence du natif d’Angers.

« Cependant, je tente de réveiller chez lui l’envie de comprendre comment on joue à plusieurs postes afin de profiter de sa polyvalence. Car à Rennes, je l’ai vu jouer en 6, comme ailier et même comme latéral dans l’équipe olympique. Je crois que c’est très positif pour un jeune joueur d’avoir des capacités physiques et techniques, mais aussi d’avoir un savoir tactique à plusieurs postes. C’est un investissement très intéressant pour lui », a assuré le technicien espagnol.

Et pour rassurer son joueur, Luis Enrique a tenu à lui réaffirmer sa confiance pour l’avenir. « Il est vrai qu’on aimerait que les choses se déroulent plus rapidement afin qu’il puisse s’imposer comme un joueur très important, mais c’est un processus, un chemin. Je le répète, il a 19 ans et se trouve au PSG, il joue beaucoup de minutes et il est évident qu’il aimerait jouer plus, mais c’est un joueur très intéressant, pour le présent et le futur », a ajouté le successeur de Christophe Galtier.