Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli prêt à relancer un indésirable de l’OM ?

Le Stade Rennais devra encore se montrer actif lors du mercato d’hiver. Jorge Sampaoli doit composer sans Alidu Seidu les prochains mois et le technicien argentin du SRFC avoir trouvé son remplaçant à l’OM.

Stade Rennais : Alidu Seidu blessé, un gros coup dur pour Jorge Sampaoli

Arrivé dans un club en perte de vitesse, Jorge Sampaoli fait déjà face à ses premiers déboires au Stade Rennais. L’Argentin a commencé son aventure chez les Bretons par une défaite 1-0 au LOSC et fait désormais face à une très mauvaise nouvelle. Il s’agit de la blessure grave du défenseur ghanéen, Alidu Seidu.

« Titulaire ce dimanche face au LOSC, Alidu Seidu a dû sortir sur blessure après 18 minutes de jeu. Les examens réalisés ce jour ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé du genou gauche. Bon courage Alidu, tout le Stade Rennais F.C. est avec toi. Reviens-nous encore plus fort « , a annoncé le Stade Rennais dans un communiqué officiel. Si la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, Jorge Sampaoli a déjà ses idées ailleurs.

Mercato Rennais : Chancel Mbemba dans le viseur pour remplacer Alidu Seidu

Alidu Seidu, victime d’une rupture des ligaments croisés, sera absent pour une longue durée. Pour pallier cette absence, le Stade Rennais s’est fixé comme priorité de recruter un défenseur central lors du mercato d’hiver. Et c’est Chancel Mbemba, défenseur en disgrâce à l’Olympique de Marseille, qui est dans le viseur de Jorge Sampaoli.

En fin de contrat en juin prochain, l’international congolais ne rentre plus dans les plans du club marseillais et un départ cet hiver semble inévitable. L’intérêt de Rennes pour le défenseur central n’est pas nouveau. Les Bretons avaient déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, mais l’ancien joueur de Porto visait alors des clubs plus ambitieux.

Cependant, la situation de Mbemba à Marseille a évolué et une arrivée en Bretagne pourrait désormais être une option envisageable. Jorge Sampaoli, l’entraîneur du SRFC, apprécie le profil physique et technique de Mbemba, qu’il estime capable de s’adapter à son système de jeu. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un accord sur le montant du transfert.