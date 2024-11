OL Mercato : Le RC Lens en grand danger pour Gift Orban !

Alors que le prochain mercato de l’OL commence à prendre forme, le possible transfert de Gift Orban au RC Lens prend l’eau. Un nouveau prétendant bouleverse tout le scénario.

OL Mercato : Stuttgart devance le RC Lens pour Gift Orban

L’Olympique Lyonnais traverse une période délicate. Les difficultés financières poussent le club rhodanien à envisager un dégraissage massif lors du prochain mercato hivernal. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le navire, Gift Orban tient une place de choix.

Peu utilisé par Pierre Sage cette saison, l’attaquant nigérian semble avoir perdu sa place au sein de l’effectif de l’OL. Son manque de temps de jeu le pousse naturellement vers la sortie, et les prétendants ne manquent pas. Si le RC Lens semblait tenir la corde ces derniers jours, c’est finalement Stuttgart qui pourrait rafler la mise.

Sky Sports indique que le club allemand aurait récemment manifesté un intérêt concret pour l’attaquant de 22 ans. Evalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt, Gift Orban pourrait rapporter une somme conséquente à l’OL. Reste à savoir si Stuttgart sera prêt à mettre le prix pour s’attacher les services d’un joueur en manque de rythme. Et quelle sera la réaction du RC Lens ?

Ce dossier est à suivre de près. Le départ de Gift Orban marquerait un nouveau tournant dans la reconstruction de l’Olympique Lyonnais. De leur côté, Les Sangs et Or n’ont pas encore dit pour cette possible signature, même s’ils se trouvent menacés par un concurrent de poids.