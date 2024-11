Mercato RC Lens : Gift Orban au RCL cet hiver ? La décision de Will Still tombe

L’attaquant nigérian Gift Orban est annoncé sur les tablettes du RC Lens en vue du prochain mercato hivernal. La direction du RCL a rapidement démenti les rumeurs.

Mercato RC Lens : Gift Orban ne viendra pas au RCL cet hiver

L’Olympique Lyonnais, confronté à des difficultés financières, est contraint de se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato hivernal. Parmi eux, Gift Orban, attaquant nigérian peu utilisé, est clairement sur la liste des départs.

Ces dernières heures, la rumeur d’un transfert de l’ancien joueur de La Gantoise au RC Lens circule. En quête d’un attaquant de pointe, le club nordiste semblait une destination potentielle. Le RC Lens manque cruellement de gâchettes offensives cette saison et peine à trouver le chemin des filets.

L’attaquant uruguayen Martin Satriano, qui devait occuper la pointe de l’attaque, a été opéré suite à une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, survenue lors du match face à l’OGC Nice à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1.

Gift Orban est évoqué pour renforcer l’attaque du RC Lens. Cependant, les rumeurs ont rapidement été démenties. Selon Foot Mercato, le profil de Gift Orban ne correspond pas aux priorités du RC Lens. L’entraîneur lensois, Will Still, souhaite miser sur les jeunes attaquants du club, Rayan Fofana et Kembo Diliwidi, plutôt que de recruter un nouvel élément offensif. Ainsi, la piste RCL semble s’éloigner pour Gift Orban.