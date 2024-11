Stade Brestois : Marco Bizot revient sur le penalty concédé face au FC Barcelone

Après avoir commis une erreur sur le premier but du FC Barcelone, inscrit par Robert Lewandowski, Marco Bizot a su se ressaisir au cours de la rencontre grâce à plusieurs arrêts importants. À l’issue du match, le gardien néerlandais de 33 ans a partagé ses réflexions sur l’incident.

Marco Bizot : « C’est bien sûr un penalty »

Le Stade Brestois avait bien commencé son match avec l’ambition de renverser le FC Barcelone, mais a rapidement été refroidi en 10e minute. Le premier but de la rencontre a été inscrit par Robert Lewandowski suite à un penalty parfaitement tiré. Ce penalty a été accordé après une mauvaise sortie de Marco Bizot face à l’attaquant polonais. Interrogé sur son erreur, le gardien a reconnu sa faute.

« Nous savions qu’ils allaient jouer des petits coups, et c’était à moi d’intercepter et d’éviter cela. Lorsque le ballon arrive, je le vois libre, à 5-6 mètres de moi. J’avais une seule chose à faire, c’était d’y aller et espérer qu’il le touche une fois. Mais Lewandowski l’a contrôlé et il y a eu un contact. C’est clairement un penalty, et c’est de ma faute. »

Une défaite qui ne gâche pas l’expérience

Bien que la défaite ait été difficile à encaisser, Marco Bizot en tire des leçons positives. « C’était une expérience incroyable, nous avons déjà accumulé beaucoup de points. Jouer contre l’un des meilleurs clubs du monde, avec une équipe de cette qualité, c’est une excellente expérience. C’était vraiment difficile pour nous, bien que je pense que le 3-0 était un peu sévère. Mais en tout cas, cette expérience a été enrichissante, surtout pour les joueurs qui n’ont pas souvent joué à ce niveau en Europe, avec des matchs de cette intensité. »

Marco Bizot exprime sa gratitude envers les supporters

Pour conclure, Marco Bizot a tenu à remercier les supporters du Stade Brestois présents en Espagne. « Je pense qu’il y avait environ 3 000 personnes, avec de magnifiques animations en rouge et blanc. C’était un vrai plaisir de voir tout le monde là pour nous soutenir et nous représenter. C’est fantastique d’avoir autant de monde derrière nous, même dans une période difficile. Un grand merci à tous pour cela. »