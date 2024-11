Le vestiaire du PSG explose : L’avenir de Luis Enrique menacé

Malgré une prolongation jusqu’en 2027 non encore officialisée, Luis Enrique va-t-il finalement terminer son aventure avec le PSG en juin 2025 comme prévu dans son contrat initial ? Une partie du vestiaire pousserait dans ce sens.

PSG : Les méthodes de Luis Enrique contestées par certains joueurs

Les résultats décevants du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mettent de plus en plus de pression sur l’entraîneur espagnol, Luis Enrique. Selon les informations de L’Équipe, certains joueurs auraient le sentiment d’être davantage considérés comme des pions que comme des acteurs à part entière dans le système de jeu mis en place par l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

Ce sentiment de déshumanisation serait notamment exacerbé par un management jugé autoritaire et par des décisions fortes, comme le choix de laisser Gianluigi Donnarumma sur le banc lors du match face au Bayern Munich. Le gardien italien, sous contrat jusqu’en juin 2026, voit ainsi son statut remis en question, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations au sein du groupe. Cette situation vient s’ajouter à des doutes sur la pertinence de certains choix tactiques de Luis Enrique, notamment en phase offensive.

Si les joueurs se montrent discrets publiquement, leurs agents et leurs proches ne cachent pas leurs inquiétudes. La question de l’avenir de Luis Enrique se pose avec de plus en plus d’acuité. Les prochaines semaines seront décisives pour l’entraîneur espagnol, qui devra rapidement redresser la barre pour conserver le soutien de son vestiaire et de sa direction.

« Le club a une totale confiance dans les choix de l’entraîneur »

Le PSG traverse une période délicate. Après une nouvelle défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich, les doutes s’accumulent autour de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, arrivé avec de grandes ambitions, peine à trouver la formule gagnante en Ligue des Champions. Ses choix tactiques, souvent audacieux, sont de plus en plus questionnés.

Pour autant, en interne, le club parisien affiche toujours sa confiance en son entraîneur. Selon le quotidien Le Parisien, la direction du Paris Saint-Germain « a une totale confiance dans les choix de l’entraîneur. » Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de l’Espagnol de 54 ans sur le banc parisien.