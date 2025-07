OL Mercato : Deux transferts officialisés par Lyon

Le départ de deux joueurs de l’OL a été officialisé ce mercredi 2 juin. Prêté la saison dernière, ils sont définitivement transférés pendant ce mercato d’été.

L’OL officialise les transferts de Lepenant au FC Nantes et Benrahma à Neom SC

Johann Lepenant et Saïd Benrahma ne reviendront pas à l’OL. Ils ont fait l’objet d’un transfert définitif comme indiqué par le club rhodanien ce jour, dans un communiqué officiel.

Le premier s’est engagé définitivement avec le FC Nantes où il avait passé toute la saison écoulée. Le milieu défensif s’est engagé avec les Canaris jusqu’en juin 2029, contre une indemnité estimée à 2,5 M€ hors bonus.

Quant au deuxième, il avait été prêté à Neom SC en Arabie Saoudite en janvier 2025. Le club saoudien a levé l’option d’achat assortie au prêt de l’ailier international algérien pour un montant à 12 M€, plus 3 M€ de bonus.