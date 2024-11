ASSE : Dall’Oglio s’implique pour le retour rapide de Ben Old

Blessé au genou en octobre et opéré dans la foulée, Ben Old est toujours en convalescence. Avant de se lancer dans la longue et difficile phase de rééducation, il bénéficie du soutien de l’entraîneur de l’ASSE, déterminé à le voir revenir sur les terrains le plus rapidement possible.

ASSE : Ben Old blessé et absent pour 4 à 6 mois !

Recrue estivale de l’ASSE, Ben Old est à l’arrêt depuis octobre. Victime d’une entorse au genou gauche, il a été opéré avec succès le 24 octobre dernier. La ligamentoplastie du ligament latéral interne et la méniscectomie ont été réalisées.

Les délais de récupération sont estimés à environ quatre à six mois. Le retour du jeune attaquant néo-zélandais est donc espéré pour mars-avril 2025.

Dall’Oglio apporte son expérience à Ben Old dans l’épreuve

Entre-temps, Dall’Oglio s’est porté volontaire pour accompagner Ben Old dans cette épreuve. Fort de son expérience personnelle, l’entraîneur des Verts souhaite apporter son soutien au nouveau joueur. En effet, Olivier Dall’Oglio a lui-même mis un terme à sa carrière de footballeur à cause d’une rupture des ligaments croisés, subie sous le maillot du Stade Rennais.

« J’ai terminé ma carrière à Rennes sur une grave blessure. Je m’en sers pour aider les joueurs, car je sais ce que c’est. Ce sont toujours des moments compliqués à vivre, comme Ben Old, qui est aussi victime d’une grosse blessure. Je peux avoir les mots justes par rapport à ce que j’ai vécu, c’est toujours important pour les joueurs », a assuré le coach de l’ASSE.