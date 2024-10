ASSE : Terrible coup pour Saint-Etienne, une recrue opérée

L’ASSE sera privée de Ben Old pendant un certain temps. Blessé au genou à la veille du match perdu face au RC Lens, il a été opéré ce jeudi. Olivier Dall’Oglio espère pouvoir le récupérer au plus vite.

ASSE : Ben Old opéré du genou, la durée de son indisponibilité reste à déterminer

Blessé lors de l’entraînement de vendredi dernier, Ben Old, l’alier néo-zélandais de l’ASSE, a subi une intervention chirurgicale ce jeudi. C’est Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur des Verts, qui a confirmé cette information lors de la conférence de presse d’avant-match.

Les examens ont révélé une lésion du ligament latéral du genou, épargnant les ligaments croisés. Si cette blessure est moins grave que prévue, elle nécessitera tout de même plusieurs semaines de convalescence.

Photo : Ben Old

L’entraîneur stéphanois a souligné l’importance d’attendre les résultats post-opératoires pour déterminer avec précision la durée de l’indisponibilité du N°11 de l’ASSE.

« C’est un coup dur pour l’équipe », a regretté Olivier Dall’Oglio. « Ben Old commençait à montrer de belles choses et cette blessure vient interrompre son élan. »