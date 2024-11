Stade Brestois : Jonas Martin blessé et incertain contre le RC Strasbourg

Le Stade Brestois pourrait être privé d’un élément clé de son effectif lors de la réception du RC Strasbourg ce week-end. Jonas Martin, pilier du milieu de terrain, s’est blessé récemment, rendant sa participation incertaine.

Une blessure inquiétante pour Jonas Martin

Depuis le début de la saison, le Stade Brestois peine à convaincre en Ligue 1. Après avoir fait sensation lors de la campagne 2023-2024, le club breton lutte désormais pour s’éloigner de la zone de relégation. Actuellement douzième au classement avec 13 points, les Brestois ne disposent que d’une maigre avance de trois unités sur le FC Nantes, premier relégable avec 10 points. Ce bilan reflète une saison en demi-teinte marquée par 7 défaites, 4 victoires et un seul match nul.

Sous pression, Éric Roy et ses joueurs doivent impérativement rebondir lors de ce duel crucial contre le RC Strasbourg, également en difficulté. Cependant, la tâche pourrait s’avérer encore plus ardue avec l’incertitude entourant la participation de Jonas Martin.

Selon le Télégramme, le milieu de terrain de 34 ans s’est blessé au pied jeudi dernier lors de la séance d’entraînement de l’équipe. Il aurait ressenti une vive douleur après une frappe, l’obligeant à quitter la séance prématurément. Cette blessure pourrait marquer un sérieux coup d’arrêt pour l’ancien joueur du Stade Rennais, devenu indispensable dans l’entrejeu brestois cette saison.

Une deuxième absence majeure au milieu de terrain

À ce jour, l’absence de Jonas Martin n’a pas encore été confirmée, mais son état reste préoccupant. Si son indisponibilité venait à être officialisée, le Stade Brestois se retrouverait dans une situation délicate. Déjà privé de Pierre Lees-Melou, le club breton pourrait devoir composer avec une deuxième absence majeure au poste de milieu récupérateur.

En plus de cette possible défection, le Stade Brestois devra également se passer de son entraîneur Éric Roy, suspendu après son carton rouge reçu contre l’AS Monaco le week-end dernier. Ce contexte rend la rencontre contre le RC Strasbourg encore plus complexe pour les Ty Zefs, qui n’auront d’autre choix que de tout donner pour obtenir un résultat positif face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien.