PSG : Marquinhos fait court à toutes les polémiques !

Le PSG a connu un gros coup d’arrêt ce vendredi avec une défaite 1-3 face à l’OGC Nice, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Si cette défaite fait parler à quelques jours du choc face à Arsenal, Marquinhos préfère calmer le jeu et relativiser.

PSG : En manque de réalisme, le Paris SG se fait corriger par l’OGC Nice

Avec le titre de champion de France déjà en poche, le PSG avait un objectif ultime pour cette fin de saison en championnat. Il s’agit de battre le record d’invincibilité du FC Nantes. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils sont tombés sur une équipe niçoise très solide en défense et super efficace en attaque.

Devant son public du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a longtemps buté sur un Bulka infranchissable. Derrière, la défense craque à trois reprises pour une défaite tout de même humiliante 3-1. Elle marque ainsi la fin de la belle série d’invincibilité du club de la capitale qui à 30 matchs sans défaite. Au micro de DAZN, Marquinhos s’est voulu plutôt lucide.

« On a perdu ce soir, Nice a été très, très efficace. Ils ont réussi à bien défendre, ils ne nous ont pas donné beaucoup d’espace sur le terrain, on n’est pas arrivé à créer les occasions claires qu’il fallait. On n’aime pas perdre ces matchs, surtout à la maison. Ce sont des points qui, même si on est champion, passent… et voilà », a déclaré le capitaine parisien.

« C’est un moment de la saison très important. Ce n’est pas le moment de créer des doutes même si on a raté ce match-là, il faut garder la confiance parce qu’il y a des échéances très importantes qui arrivent. Et on sait qu’on peut faire mieux», a assuré l’international brésilien. Cette défaite sonne tout de même comme une piqûre de rappel avant le déplacement à Londres.