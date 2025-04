Stade Rennais : Henrik Meister de retour à Rennes ?

Henrik Meister pourrait ne pas faire son retour au Stade Rennais à la fin de la saison. L’attaquant danois s’épanouit pleinement en Italie sous les couleurs de Pise.

Mercato Stade Rennais : l’avenir de Henrik Meister déjà scellé ?

Henrik Meister retrouve petit à petit sa forme en Serie B en Italie. Recruté pour 7 millions d’euros par le SRFC lors du dernier mercato estival, l’attaquant danois n’a pas pu combler les attentes des dirigeants rennais. Le crack danois n’a fait que quatre apparitions avec le club breton.

Pour lui permettre de bénéficier d’un bon temps de jeu et de continuer sa progression, il a été prêté à Pise sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat supérieure à 7 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal. En Italie, Henrik Meister livre de belles performances. Il a déjà disputé 11 rencontres avec son nouveau club et a inscrit un but.

Pise est actuellement deuxième au classement en Serie B et lutte pour sa montée en Serie A à la fin de cette campagne. Si Henrik Meister aide le club à atteindre cet objectif pendant ce sprint final, les dirigeants de cette formation italienne pourraient décider de lever l’option d’achat et le recruter définitivement. Pour le moment, aucune décision n’est prise, mais après les belles performances du Danois, tout indique qu’il va poursuivre l’aventure en Italie.

La direction du Stade Rennais ne s’opposerait pas à son départ. Le technicien du SRFC, Habib Beye dispose de nombreuses gâchettes offensives et il cible encore d’autres pépites en vue du prochain mercato estival. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2028, la valeur marchande de la pépite danoise est estimée à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.