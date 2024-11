RC Strasbourg : Liam Rosenior reste confiant avant le duel face au Stade Brestois

Sous la menace de la relégation, le RC Strasbourg aborde une étape cruciale en Ligue 1. Ce samedi, les Alsaciens doivent impérativement s’imposer face au Stade Brestois pour relancer leur saison. Malgré le respect affiché par Liam Rosenior pour l’adversaire breton, l’entraîneur reste optimiste.

Liam Rosenior, impressionné par le parcours du Stade Brestois

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, le RC Strasbourg est dans une situation délicate. Ce week-end, le club affronte un Stade Brestois qui, bien que parfois hésitant en championnat, brille sur la scène européenne. Les Bretons, forts de leur expérience face au FC Barcelone en Ligue des Champions, ont gagné en maturité. Pour Liam Rosenior, ce match s’annonce difficile : « Je m’attends à un match très compliqué », a-t-il déclaré en conférence de presse.

L’entraîneur anglais n’a pas caché son admiration pour le parcours de Brest : « Brest a réalisé une incroyable saison l’année dernière et continue d’impressionner en Ligue des Champions. C’est une équipe avec une identité de jeu très claire », a-t-il ajouté.

🎙️ #SB29RCSA I "𝐈𝐥 𝐚 𝐝𝐮̂ 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭"



Notre coach analyse les premiers mois de Félix Lemaréchal, passé avant lui en conf' de presse, et met en avant ses qualités techniques. pic.twitter.com/yTvRAR6YB5 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 29, 2024

RC Strasbourg : un défi vital face au Stade Brestois

Malgré la qualité de l’adversaire, Liam Rosenior et son équipe ne comptent pas jouer les spectateurs en Bretagne. Le technicien de 40 ans entend bien mettre fin à la spirale négative. « Nous avons perdu quatre de nos cinq derniers matchs contre des équipes comme le PSG, Monaco et Nice. Mais la défaite qui nous a le plus marqués, c’est celle contre Saint-Étienne. Malgré tout, nous restons optimistes », a-t-il confié.

Félix Lemarechal absent contre Brest

Le RC Strasbourg devra toutefois se passer de Félix Lemarechal. Le milieu de terrain de 21 ans, performant lors de la défaite 2-1 face à Nice, s’est blessé peu après ce match. « Je suis très satisfait de la performance de Félix contre Nice. Il a été l’un de nos meilleurs éléments ce jour-là. C’est regrettable qu’il se soit blessé, mais il a toujours fait preuve de patience pour saisir sa chance », a expliqué Rosenior.