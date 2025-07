Mercato : C’est désormais officiel pour Marco Verratti !

Marco Verratti est un grand nom du PSG. Arrivé au club de la capitale à ses 19 ans, le milieu de terrain italien s’était imposé avant de faire ses valises à l’arrivée de Luis Enrique. Un gros changement vient de s’opérer à nouveau dans son parcours.

Mercato : Marco Verratti change de club

Marco Verratti a été de tous les grands combats de football avec le maillot du Paris Saint-Germain. Il a littéralement traversé toutes les grandes époques de l’ère qatarie avant de filer au pays de ses dirigeants, il y a deux saisons. Ce choix de carrière avait été favorisé par la volonté de Luis Enrique de miser sur d’autres joueurs. Les propriétaires du club de la capitale ont donc saisi l’opportunité d’offrir à l’ex-sociétaire de Pescara une sortie honorable en facilitant son transfert à Al-Arabi SC.

Au sein du club qatarien, Marco Verratti a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 5 buts. Aujourd’hui, l’aventure s’est arrêtée pour l’ancien joueur du PSG dans cette formation, puisque son transfert à Al-Duhail SC, dirigé par le richissime Abdallah ben Nasser ben Abdallah Al Ahmed Al Thani, a été officialisé.