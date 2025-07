Gros rebondissement à l’OM dans le dossier Igor Paixão

Dès le lancement du mercato de l’OM avec le transfert de Luis Henrique, Igor Paixão semblait la pioche toute désignée pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Le silence qui a suivi n’est pas une fin de dossier, au contraire.

Mercato OM : négociations maintenues pour Igor Paixão

La saison prochaine, l’Olympique de Marseille pourrait aligner un nouveau visage sur les côtés de son attaque. Le Brésilien Igor Paixão, actuellement sous les couleurs de Feyenoord Rotterdam, est le premier choix de l’entraîneur de l’OM sur ce dossier. Le technicien italien pense beaucoup de bien du joueur, qu’il aimerait avoir sous ses ordres dans les semaines à venir.

Pour ce faire, l’OM doit verser 40 millions d’euros au club néerlandais d’Igor Paixão, une indemnité de transfert qui a fortement calmé les ardeurs côté marseillais. Sauf que le joueur ne dit pas non au club phocéen, qui n’a visiblement pas renoncé non plus à l’idée de le recruter.

Foot Mercato vient d’ailleurs confirmer le fort intérêt de l’Olympique de Marseille pour Igor Paixão. La source footballistique indique que Mehdi Benatia continue de faire de l’ailier, capable de jouer à gauche comme à droite, la priorité du club sur ce mercato estival. Les négociations ont certes pris du temps, mais restent maintenues dans l’espoir d’aboutir à un accord.

Avec la concurrence qui s’était avancée sur le dossier dès les premières heures du mercato, Feyenoord Rotterdam s’est radicalisé sur le prix qu’il souhaite obtenir de la vente du joueur. Le Brésilien est, lui, prêt à remplacer numériquement son compatriote Luis Henrique, transféré pour 25 millions d’euros à l’Inter Milan.