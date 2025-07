Stade Rennais : Loïc Désiré boucle un dossier chaud !

Un jeune défenseur va signer son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais cette semaine avant d’être envoyé en prêt.

Mercato Stade Rennais : Une pépite va signer pro

La direction du Stade Rennais va sécuriser une nouvelle pépite dans les tout prochains jours. Un crack de l’académie attise déjà les convoitises de certains clubs et pourrait échapper au club breton. Pour éviter cette situation, le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré a pris le dossier en main et a convaincu le joueur de rester en Bretagne.

Selon les informations de Le Parisien, le jeune latéral gauche français, Jonathan Do Marcolino sera un joueur du Stade Rennais encore pendant plusieurs saisons. Le défenseur évolue actuellement avec l’équipe réserve. Il avait été retenu par l’ancien technicien rennais, Julien Stéphan et a effectué la préparation estivale avec le groupe professionnel, mais il n’a pas eu la chance d’évoluer avec l’équipe première cette saison à cause de la rude concurrence.

Jonathan Do Marcolino a montré tout son potentiel cette saison en National 3. Il est même le capitaine de l’équipe. Après la prolongation de son contrat, il ne va pas rester au Roazhon Park. Le Parisien précise qu’il sera prêté dans la foulée à Bourg-en-Bresse Péronnas en National pour s’armer davantage.