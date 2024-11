Stade de Reims – RC Lens : Le RCL retrouve le sourire, Will Still satisfait

Le RC Lens de Will Still a renoué avec la victoire en s’imposant 0-2 sur la pelouse du Stade de Reims vendredi. Un succès qui fait du bien aux Artésiens, et qui a été salué par leur entraîneur.

Will Still encense la performance du RC Lens face au Stade de Reims

Après une cuisante défaite 3-1 à domicile face à l’Olympique de Marseille, une réaction du RC Lens était très attendue. Quoi de plus pour les hommes de Will Still d’aller s’imposer face à un adversaire de taille comme le Stade de Reims. En déplacement vendredi en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, les Sang et Or ont assuré.

Grâce à des buts d’Adrien Thomasson (23′) et M’Bala Nzola (61′), le RCL s’est imposé 2-0 pour renouer avec le goût de la victoire. Un succès salué par Will Still, heureux de voir ses changements effectués porter leurs fruits. « C’est certainement notre match le plus efficace de la saison », a déclaré le technicien anglais. « Changer de système en quatre jours, ce n’est pas simple, mais les joueurs ont adhéré et ont montré une belle maîtrise du jeu. On a été efficaces devant le but et solides en défense », s’est-il réjoui.

Un système à quatre qui porte ses fruits

Will Still a opté pour un système à quatre défenseurs pour cette rencontre. Un choix payant selon lui : « J’ai toujours aimé jouer à quatre, parce que cela correspond mieux à certains profils de joueurs. Angelo (Gomes) a été excellent dans ce rôle. De plus, ce système nous permet d’avoir un meilleur équilibre », s’est-il frotté les mains.

Cette victoire est un véritable boost pour la suite de la saison. « C’est une base positive pour la suite. On a montré qu’on était capable de s’adapter et de gagner des matchs importants. Mais il ne faut pas s’enflammer, il y a encore beaucoup de travail », a souligné Will Still.

L’objectif pour le RC Lens est désormais de confirmer cette victoire et d’enchaîner les bonnes performances. « Il y a encore beaucoup de points à prendre. On a fait des choix forts cette semaine et on va continuer à travailler dans cette direction », rappelle Still.