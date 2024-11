Mercato OM : Pablo Longoria accélère pour recruter Kiliann Sildillia à Marseille

Les dirigeants de l’OM n’abandonnent pas la piste Kiliann Sildillia. Pablo Longoria bouge les lignes pour boucler sa signature lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Kiliann Sildillia vers Marseille cet hiver ?

L’Olympique de Marseille accélère sur le dossier Kiliann Sildillia pour renforcer le couloir droit de la défense. Le profil du défenseur français intéresse les dirigeants de l’OM et ils auraient relancé les négociations ces derniers jours pour le recruter. Les pensionnaires du stade Vélodrome préparent une offre alléchante pour le joueur.

Après un premier contact infructueux lors du mercato estival, les Phocéens espèrent boucler cette opération en janvier prochain. Jeune footeux avait révélé en août dernier que Pablo Longoria avait négocié un prêt de Kiliann Sildillia avec option d’achat obligatoire de 13 millions plus 2 millions d’euros de bonus. Mais les dirigeants de Fribourg n’ont pas donné une suite favorable à ce dossier.

Kiliann Sildillia entre pleinement dans les plans de Fribourg et livre de belles performances en Bundesliga. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur est estimée à 15 millions d’euros. La saison dernière, il a inscrit un but et a délivré une passe décisive en 38 rencontres. Cette saison, Kiliann Sildillia a déjà fait quatre apparitions avec son club. Le crack français est sous contrat à Fribourg jusqu’en 2026.