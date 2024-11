ASSE : Zuriko Davitashvili livre le secret de sa réussite sous le maillot des Verts

Recruté par l’ASSE l’été dernier, Zuriko Davitashvili a rapidement conquis le cœur des supporters stéphanois. Selon lui, son adaptation rapide est due notamment au soutien du public extraordinaire des Verts.

ASSE : Zuriko Davitashvili, le nouveau phénomène des Verts

L’ASSE a misé 6 millions d’euros pour s’attacher les services de Zuriko Davitashvili, qui a fait ses preuves en Ligue 2 sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Malgré son arrivée récente en Ligue 1, l’ailier géorgien s’est rapidement adapté à l’élite.

Après 12 journées de championnat, il est le joueur le plus utilisé, le plus en vue et le plus décisif de l’AS Saint-Etienne. Le numéro 22 de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio compte 5 buts, dont un triplé face à l’AJ Auxerre, et 2 passes décisives en 12 titularisations. Sa performance exceptionnelle lui a valu le titre de meilleur joueur du mois d’octobre décerné par l’UNFP.

Davitashvili galvanisé par les supporters de l’AS Saint-Etienne

Dans une interview accordée au quotidien Le Parisien, Davitashvili a confié être galvanisé par le public stéphanois : « Geoffroy-Guichard, ce n’est pas un stade comme les autres. Nos supporters sont incroyables ! Ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Mon triplé, le premier de ma carrière, leur doit beaucoup. »

Ce samedi, face au Stade Rennais, l’attaquant géorgien ne pourra compter que sur le soutien de 730 supporters de l’ASSE, autorisés à Roazhon Park. Malgré ce handicap, il est déterminé à décrocher la victoire. « Nous progressons match après match, notamment en défense. Et j’aime relever des défis face à de grandes équipes comme Rennes. Je me suis déjà régalé contre eux à Bordeaux. »