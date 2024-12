Mercato : L’ASSE au bord du gouffre, un recrutement d’envergure pour sauver le club

L’ASSE est en grande difficulté en Ligue 1 et risque la relégation. Les recrutements effectués pendant le mercato d’été n’ayant pas porté leurs fruits, le club stéphanois se prépare à un mercato d’hiver ambitieux pour renforcer son effectif.

Mercato : Dall’Oglio réclame des renforts, Ivan Gazidis sous pression

Promue en Ligue 1 cette saison, l’ASSE est actuellement menacée de relégation. Consciente de la gravité de la situation, la direction du club, menée par Kilmer Sports Ventures, s’apprête à renforcer significativement l’effectif d’Olivier Dall’Oglio dès le mercato d’hiver. Les recrues estivales n’ayant pas apporté les résultats escomptés, un recrutement ambitieux s’impose pour éviter une nouvelle descente en Ligue 2.

L’entraîneur stéphanois a d’ailleurs publiquement exprimé le besoin de renforts, insistant sur la nécessité de renforcer les trois lignes. « Il faudra recruter, on commence à y réfléchir. Après, c’est le ‘Père Noël’ qui décide », a-t-il ironisé, en référence aux propriétaires canadiens.

Olivier Dall’Oglio a également souligné que la décision finale revenait à Ivan Gazidis et à Kilmer Sports Ventures. Le président de l’ASSE, fort de son expérience à la tête d’Arsenal et de l’AC Milan, est parfaitement conscient des enjeux et envisage toutes les options, y compris un éventuel changement d’entraîneur.

ASSE : Lemoine annonce un mercato XXL cet hiver pour éviter la catastrophe

Fabien Lemoine, ancienne gloire du club, se montre quant à lui optimiste. « Les nouveaux propriétaires ont compris l’urgence de la situation et investiront sans compter pour renforcer l’équipe et assurer le maintien », a-t-il assuré dans le média Poteaux-Carrés. Malgré les résultats actuels catastrophiques, l’ancien milieu de terrain voit les Verts se maintenir sans trop de difficultés, entre la 11e et la 14e place.

Avant l’ouverture du mercato d’hiver, l’ASSE (15e actuellement) doit impérativement prendre des points face à l’OM et à Toulouse pour espérer inverser la tendance avant la pause. La lourde défaite subie à Rennes (5-0) a mis en évidence les lacunes de l’équipe et la nécessité d’agir rapidement.