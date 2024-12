Mercato ASSE : Quelle suite pour Dall’Oglio après la débâcle face au Stade Rennais ?

Quel sera le sort d’Olivier Dall’Oglio après la lourde défaite de l’ASSE face au Stade Rennais à Rennes en Ligue 1, samedi ?

L’ASSE glisse dangereusement vers la Ligue 2 : Plusieurs voyants sont au rouge

L’ASSE a subi sa 8ème défaite en 13 journées de championnat cette saison, s’inclinant lourdement face au Stade Rennais (5-0). Cette nouvelle déconvenue s’ajoute à une série noire déjà bien entamée, avec des défaites humiliantes contre Brest (4-0), Nice (8-0) et Angers (4-2). Si les Stéphanois ont évolué à dix contre onze pendant près d’une heure, cela n’explique pas totalement leur naufrage au Roazhon Park.

Cette contre-performance fait chuter l’AS Saint-Etienne à la 15ème place du classement, à un point du barragiste (Le Havre AC) et à deux points du premier relégable (FC Nantes). Plus inquiétant encore, l’ASSE affiche une défense perméable, ayant concédé 30 buts en 13 matchs (soit une moyenne de 2,3 buts encaissés par match), dont 7 penalties concédés. En parallèle, le secteur offensif peine à trouver le chemin des filets avec seulement 11 buts marqués (0,8 but par match).

Ces statistiques placent l’ASSE dans une situation critique, inédite depuis la saison 1952-1953. Le club réalise ainsi la pire entame de saison de son histoire sur le plan défensif, dépassant même les chiffres de la saison de la relégation (2021-2022), où 28 buts avaient été encaissés après 13 journées. Le spectre d’une nouvelle descente en Ligue 2 plane donc de plus en plus fortement sur Saint-Étienne.

Mercato : Dall’Oglio en sursis jusqu’à la trêve hivernale ?

L’avenir d’Olivier Dall’Oglio est désormais au cœur des interrogations. Les dirigeants de Kilmer Sports Ventures devront prendre une décision cruciale concernant le maintien en poste de leur entraîneur. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, la tendance semble indiquer une prise de décision durant la trêve hivernale. Les deux prochains matchs, contre l’Olympique de Marseille puis Toulouse FC, s’annoncent donc décisifs pour l’avenir d’Olivier Dall’Oglio.