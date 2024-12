Frayeur à l’OL : Georges Mikautadze échappe au pire après le succès sur Nice

La soirée de Georges Mikautadze bascule. Après la victoire contre l’OGC Nice (4-1), l’attaquant de l’OL a été confronté à une épreuve traumatisante à son domicile.

Georges Mikautadze victime d’un cambriolage après la victoire de l’OL face à Nice

La soirée du 1er décembre, qui marquait une brillante victoire de l’Olympique Lyonnais face à l’OGC Nice (4-1), a pris une tournure sombre pour Georges Mikautadze. Après le match, l’attaquant géorgien a été confronté à une intrusion dramatique dans son domicile à Chassieu.

Le Progrès rapporte que vers 21 heures, deux individus cagoulés et armés se sont introduits chez lui, dérobant des biens de luxe d’une valeur estimée à 250 000 euros, incluant des montres, des bijoux et autres objets précieux. Heureusement, le joueur de 24 ans est sorti physiquement indemne de cette attaque, même si le choc émotionnel reste évident.

Les forces de l’ordre ont été rapidement mobilisées, et une enquête a été ouverte pour identifier et retrouver les responsables de ce cambriolage. Cet événement vient ternir une soirée qui s’annonçait festive pour Georges Mikautadze et les Lyonnais. L’incident met également en lumière les risques que les sportifs de haut niveau rencontrent parfois en dehors des stades.