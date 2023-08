Dans l'obligation de prendre des points dimanche lors du déplacement à Nice, l'OL déplore déjà trois forfaits dans son effectif pour cette affiche.

OL : Stopper l'hémorragie au plus vite face à l'OGC Nice

17e de Ligue 1. Zéro point au compteur. Et deux défaites en autant de rencontres. À l'aube de la 3e journée de Ligue 1, tel est le bilan de l'Olympique Lyonnais jusqu'à présent. Les Gones restent sur une cinglante défaite à domicile face à Montpellier (4-1), et sont désormais dans l'obligation de réagir, à l'occasion du déplacement à Nice prévu dimanche soir à l'Allianz Riviera.

Un match qui s'annonce difficile pour l'équipe de Laurent Blanc, qui ne pourra pas compter sun un effectif au complet. Suite à son coup de sang sur Téji Savanier le week-end dernier, Alexandre Lacazette a écopé de trois matchs de suspension dont un avec sursis, et ne sera pas disponible dimanche. De plus, Anthony Lopes, Clinton Mata et Dejan Lovren sont eux aussi absents pour le choc face au Gym.

Pas de retour avant la trêve pour Anthony Lopes

Il manque cruellement à l'Olympique Lyonnais sur ce début de saison. Élément indispensable de l'effectif rhodanien sur ces dernières saisons, Anthony Lopes s'est blessé au visage lors du dernier match amical face à Crystal Palace, à une semaine de la reprise du championnat. Au départ, le club misait sur une absence de deux à trois semaines, mais dans son dernier communiqué médical publié ce vendredi, l'OL indique que son portier sera de retour après la trêve si tout va bien. "Anthony Lopes poursuit sa reprise individuelle et devrait être également de retour dans le groupe après la trêve."

En attendant, c'est Rémy Riou qui occupe le poste de numéro 1 dans les buts lyonnais depuis le début de l'exercice. Le gardien de 36 ans ne se montre pas vraiment à son avantage, et a été l'hauteur d'une terrible bévue la semaine dernière face au Montpellier HSC.