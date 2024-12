Foot OM : Un bon présage pour Marseille avant le choc contre l’ASSE

Pour arbitrer le choc entre l’ASSE et l’OM, prévu dimanche prochain, la LFP a porté son choix sur Jérôme Brisard. Un arbitre qui rappelle de bons souvenirs aux Phocéens

ASSE – OM : Jérôme Brisard avec un bilan favorable aux Marseillais

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé l’arbitrage de la 14ème journée de Ligue 1, et c’est Jérôme Brisard qui aura la lourde tâche de diriger le choc entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille. Ce match, qui se déroulera dimanche soir à Geoffroy-Guichard, s’annonce déjà comme une rencontre électrique, d’autant plus qu’il s’agit d’une répétition générale avant le 32ème de finale de Coupe de France.

A noter que Jérôme Brisard n’est pas un inconnu pour les supporters marseillais. L’arbitre de 38 ans a déjà officié lors de douze matchs des Olympiens, pour un bilan plutôt favorable avec six victoires, cinq nuls et une seule défaite. La saison passée, il avait dirigé les matchs nuls face à Metz et Strasbourg. De plus, en 2020, il avait arbitré une victoire de l’OM à Saint-Étienne (0-2).

❗️Jérôme Brisard sera au sifflet pour ASSE – OM. pic.twitter.com/a29WyRI9ZA — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 3, 2024

Les supporters stéphanois se souviendront peut-être moins de l’arbitre, mais ils auront à cœur de faire basculer la rencontre en leur faveur. Ce choc ASSE-OM, qui s’annonce passionnant, sera donc placé sous haute surveillance arbitrale. Les décisions de Jérôme Brisard pourraient avoir un impact déterminant sur l’issue de la rencontre et sur la suite de la saison des deux équipes.