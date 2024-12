Mercato Stade Rennais : Amine Gouiri retrouve le sourire au SRFC !

Amine Gouiri pourrait finalement rester au Stade Rennais cette saison. L’attaquant algérien retrouve son meilleur niveau et entre dans les plans du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli.

Mercato Stade Rennais : Amine Gouiri renaît au SRFC sous l’ère Sampaoli

L’attaquant international algérien du Stade Rennais, Amine Gouiri, semble avoir retrouvé sa grande forme. Après une entame de saison compliquée, marquée par une faible utilisation sous les ordres de Julien Stéphan, l’ancien Lyonnais a enfin trouvé son rythme sous la houlette de Jorge Sampaoli. L’Argentin, arrivé au Stade Rennais en remplacement de Julien Stéphan, a su insuffler un nouvel élan au groupe breton et relancer Amine Gouiri.

L’international algérien a inscrit un but face à l’AS Saint-Étienne samedi dernier, lors de la 13ème journée de Ligue 1, et a mis fin à une longue série de matchs sans marquer. Repositionné sur le terrain et visiblement plus à l’aise, Amine Gouiri a rapidement montré l’étendue de son talent.

« Effet Sampaoli ? On a joué deux parties, on verra sur la durée… On a une base tactique très cohérente, on l’a vu lors du début de match et de la suite de la rencontre. Il faut bonifier tout ça. On va continuer à travailler pour répéter ce genre de performances », a réagi Amine Gouiri au micro de BeIN Sport après la rencontre.

Si Amine Gouiri enchaîne de belles performances, il pourra convaincre Jorge Sampaoli et rester au Stade Rennais. Depuis quelques mois, des rumeurs circulent concernant un potentiel départ de l’Algérien lors du prochain mercato hivernal. En raison du manque de jeu sous la houlette de Julien Stéphan, Amine Gouiri avait envisagé de quitter le club pour se relancer. Mais l’arrivée de Jorge Sampaoli semble changer la situation du joueur.

Depuis son arrivée en Bretagne, Amine Gouiri a inscrit 30 buts en 96 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, il a disputé 12 rencontres avec les Rouge et Noir et a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.